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Сибирские вузы вошли топ-300 лучших в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мировое агентство QS World University Rankings опубликовало авторитетный мировой рейтинг вузов QS – 2021, в топ-300 попали два сибирских вуза — НГУ и ТГУ.

Первое место в рейтинге занял Массачусетский технологический институт. Лучшим российским вузом оказался МГУ, занявший 78-е место. В топ-300 рейтинга попали два сибирских вуза: Новосибирский государственный университет (246) и Томский государственный университет (272).

В 2021 году НГУ на 68 позиций вырос в показателе «Доля иностранных студентов», а также улучшил показатели научной продуктивности.

Для составления рейтинга QS используют шесть показателей: репутация в академической среде (это основной критерий), отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.

Тема: Экзамены
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Новосибирск #Образование
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