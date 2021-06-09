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Хозяева сгоревших в омской деревне Каракуль домов получат по 300 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Половина деревни Каракуль сгорела в Омской области. Власти региона решили выделить хозяевам сгоревших домов по 300 тысяч рублей.

Пожар произошел в деревне Каракуль 6 мая. По данным ГУ МЧС по Омской области, сгорели 25 строений – жилые дома, продуктовый магазин и другие постройки.

«Пятеро собственников домов, пострадавших от пожара, получат выплаты в размере 300 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей выплатят пятерым гражданам, прописанным в сгоревших домах», – говорится в сообщении.

Главе Уленкульского поселения после пожара предъявили обвинение в халатности, так как она, по данным следствия, не обеспечила первичные меры пожарной безопасности.

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