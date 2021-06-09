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Задержан подозреваемый в убийстве супруги главврача больницы Искитима

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД РФ

Полицейские задержали в Томске подозреваемого в убийстве супруги главного врача больницы Искитима Новосибирской области Людмилы Кайгородовой, мужчина также расправился с другой жертвой, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Убийство 67-летней жены главврача больницы Искитима произошло в сентябре 2020 года в Новосибирской области. Мужчина похитил из дома имущество.

Злоумышленник был объявлен в розыск. Эксперты нашли одежду, в которой, предположительно, мужчина совершил преступление, а также приспособления для проникновения в дом.

Затем в Томске произошло преступление при схожих обстоятельствах. Жертва – 60-летний мужчина. Был похищен сейф с деньгами.

«Фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, перед убийством он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал внутрь вскрывая окна.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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