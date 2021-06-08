Мировой экономике предсказали рекордный отскок

Всемирный банк в 2021 году прогнозирует рекордный рост мировой экономики на 5,6%. Если предсказание сбудется, это станет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за 80 лет.

Основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе регулятора за июнь 2021 года. Лидером окажется Китай, чья экономика вырастет на 8,5%.

На втором месте Индия с 8,3%, на третьем — США с 6,8%, на четвертом — Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика с показателем в 5%. При этом многие развивающиеся страны не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», — отмечается в докладе.

Для России Всемирный банк сохранил прогноз, опубликованный в майском докладе. По базовому прогнозу, рост российского ВВП в 2021 году составит 3,2%. Оживлению экономики России будут способствовать повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия.