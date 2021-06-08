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Мировой экономике предсказали рекордный отскок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: bfishadow on Flickr / CC BY 2.0

Всемирный банк в 2021 году прогнозирует рекордный рост мировой экономики на 5,6%. Если предсказание сбудется, это станет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за 80 лет.

Основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе регулятора за июнь 2021 года. Лидером окажется Китай, чья экономика вырастет на 8,5%.

На втором месте Индия с 8,3%, на третьем — США с 6,8%, на четвертом — Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика с показателем в 5%. При этом многие развивающиеся страны не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», — отмечается в докладе.

Для России Всемирный банк сохранил прогноз, опубликованный в майском докладе. По базовому прогнозу, рост российского ВВП в 2021 году составит 3,2%. Оживлению экономики России будут способствовать повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия.

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Топ комментариев

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

all busy

Нападение на представителя власти при исполнении, все правильно ДПС-ник сделал.

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

a-n-atol

жители Новосибирска? серьёзно? лимита, согласен, но ни как ни жители
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