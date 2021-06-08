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Самозанятым разрешат ипотечные каникулы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который устанавливает равенство в предоставлении ипотечных каникул заемщикам. Впервые в их число вошли самозанятые, получающие доходы от предпринимательской деятельности, сообщается на сайте парламента.

По действующему закону, для получения ипотечных каникул заемщик, оказавшийся трудной жизненной ситуации, обязан предоставить кредитору определенный перечень подтверждающих документов.

Один из главных — это справка по форме 2-НДФЛ, которая подразумевает, что заемщик должен быть официально трудоустроен. Тем самым, самозанятые были лишены права воспользоваться ипотечными каникулами.

В новой версии закона уточняется перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. Теперь самозанятый может подтвердить снижение среднемесячного дохода с помощью других справок.

Кроме этого, планируется расширить понятие трудной жизненной ситуации. Среди обстоятельств, признаваемых такой ситуацией, теперь указано прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости.

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Топ комментариев

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

all busy

Нападение на представителя власти при исполнении, все правильно ДПС-ник сделал.

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

a-n-atol

жители Новосибирска? серьёзно? лимита, согласен, но ни как ни жители
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