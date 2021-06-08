Самозанятым разрешат ипотечные каникулы

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который устанавливает равенство в предоставлении ипотечных каникул заемщикам. Впервые в их число вошли самозанятые, получающие доходы от предпринимательской деятельности, сообщается на сайте парламента.



По действующему закону, для получения ипотечных каникул заемщик, оказавшийся трудной жизненной ситуации, обязан предоставить кредитору определенный перечень подтверждающих документов.

Один из главных — это справка по форме 2-НДФЛ, которая подразумевает, что заемщик должен быть официально трудоустроен. Тем самым, самозанятые были лишены права воспользоваться ипотечными каникулами.

В новой версии закона уточняется перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. Теперь самозанятый может подтвердить снижение среднемесячного дохода с помощью других справок.

Кроме этого, планируется расширить понятие трудной жизненной ситуации. Среди обстоятельств, признаваемых такой ситуацией, теперь указано прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости.