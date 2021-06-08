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США назвали идеальное российское оружие

Источник:
The National Interest
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Планирующая бомбовая кассета «Дрель» российского производства является «идеальным оружием» для уничтожения находящегося в движении врага, посчитали западные эксперты.

Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пишет американское издание The National Interest.

«Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», – отмечает автор материала.

Создаваемая с 2016 года «Дрель» оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров.

Благодаря небольшому радиусу действия, недорогая и мощная бомба эффективно поражает цели противника в движении. По оценке американских специалистов, «Дрель» способна стать наиболее грозным оружием России в военных конфликтах низкой интенсивности.

Сейчас российские военные завершают испытания «Дрели», до конца 2021 года бомбу планируется принять на вооружение. Основным носителем оружия должен стать Су-57.

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Топ комментариев

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

all busy

Нападение на представителя власти при исполнении, все правильно ДПС-ник сделал.

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

a-n-atol

жители Новосибирска? серьёзно? лимита, согласен, но ни как ни жители
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