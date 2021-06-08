Представлен смартфон Nokia для самых экономных

Компания HMD Global представила в России новый бюджетный смартфон Nokia C01 Plus для экономных пользователей.

Рекомендованная цена смартфона для российских пользователей составляет всего 6 490 рублей. В комплекте к смартфону прилагается прозрачный чехол. На выбор доступны два цветовых решения корпуса — синий и голубой.

Аппарат оснащен простым 5,35-дюймовым дисплеем с разрешением 1440x720 пикселей, фронтальной и основной камерой на 5 МП, процессором SoC Unisoc SC9863A, съемным аккумулятором емкостью 3000 мАч, а также 1 ГБ оперативки и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Фото: © Nokia

Смартфон поддерживает 4G LTE, Bluetooth 4.2, есть FM-радио, в наличии аудиоразъем 3,5 мм. Вес составляет 157 граммов. Управляется устройство операционной системой Android 11 версии Go, оптимизированной для маломощных гаджетов.