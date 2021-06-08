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Врач посоветовала идеальный напиток для диеты

Источник:
радио Sputnik
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Фото: aqua.mech / Attribution License

Люди во время диеты должны обращать такое же внимание на количество и качество того, что пьют, как и на того, что едят, сказала член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Во время диеты врач посоветовала избегать всех газировок. И сладких, и тех, которые не содержат сахара, так как в них есть сахарозаменители, а это далеко не самые полезные продукты.

«Пакетированные соки надо исключить. Если это даже свежевыжатые соки, то надо иметь в виду, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться», — сказала Нефедова в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, не стоит ждать, что какие-то напитки «волшебным» образом помогут избавиться от лишнего веса, а распространенное мнение, что кофе — это очень эффективное жиросжигающее средство, не соответствует действительности.

Лучший напиток во время диеты — это вода, уверена врач. «Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать ее интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное — это лишние калории, если мы говорим о диете», — отметила Нефедова.

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