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Глюкоза сыграет главную роль в фильме «Моя ужасная сестра»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © glukozamusic, instagram.com/glukozamusic

Съемки фильма «Моя ужасная сестра» с Натальей Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) и Владимиром Яглычем стартовали в Санкт-Петербурге. По сюжету герои станут семьей с детьми от прошлых браков, сообщила пресс-службе проекта.

В центре сюжета Максим (Владимир Яглыч) и Юля (Глюкоза) — молодые люди, искренне любящие друг друга. У каждого из них есть дети от первого брака. Две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Им приходится делить одну комнату, один класс, друзей, а главное – сражаться за внимание родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых.

«Моя ужасная сестра» в первую очередь семейное кино, главные роли в котором исполняют дети. Однако, основная проблематика фильма заложена именно в отношениях взрослых героев, цитирует InterMedia создателей проекта.

Съемки картины «Моя ужасная сестра» продлятся до конца июня. На экраны кинотеатров и на цифровых платформах фильм выйдет осенью 2021 года.

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