НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Уровень затопившей Тулун реки превысил критическую отметку

Источник:
Sibnet.ru
251 0

Уровень реки Ия, затопившей город Тулун в 2019 году, превысил критическую отметку. Власти готовят пункты временного размещения для жителей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Уровень реки Ия в Тулуне, затопивший город в 2019 году, продолжает расти. Уже подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов предупредили о потенциальной опасности. Всех, кто хотел уехать — вывезли.

«Подготовлены два пункта временного размещения. Каждый — на 100 человек. При необходимости будет открыт пункт питания», — написал Кобзев в Instagram.

В зоне паводка около 250 семей, чьи дома затопило в 2019 году. Они остались на старом месте, хоть и получили сертификаты на жилье. Сейчас специалисты проводят подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск.

В 2019 году Иркутская область пережила наводнение. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. Пострадало почти 11 тысяч домов, а больше 1,3 тысяч просто смыло потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.

Еще по теме
Родители выпускников в Чите сняли панк-клип в стиле «Короля и Шута»
Власти отменили увеличение сброса воды в Красноярске
«Яндекс» назвал типичные слова сибиряков
Эксперты определили сезон ажиотажного спроса на автокресла
смотреть все
Иркутск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уровень затопившей Тулун реки превысил критическую отметку
Родители выпускников в Чите сняли панк-клип в стиле «Короля и Шута»
Органы опеки ответят за семью под Новосибирском, где дети ели окурки
Ученые доказали влияние вакцинации на мужскую фертильность
Самое популярное
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Грозы и град накроют Томскую область
Антивирус Norton 360 добудет криптовалюту
Обсуждение (0)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

all busy

Нападение на представителя власти при исполнении, все правильно ДПС-ник сделал.

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?
Sibnet.Ru