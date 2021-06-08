Уровень затопившей Тулун реки превысил критическую отметку

Уровень реки Ия, затопившей город Тулун в 2019 году, превысил критическую отметку. Власти готовят пункты временного размещения для жителей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Уровень реки Ия в Тулуне, затопивший город в 2019 году, продолжает расти. Уже подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов предупредили о потенциальной опасности. Всех, кто хотел уехать — вывезли.

«Подготовлены два пункта временного размещения. Каждый — на 100 человек. При необходимости будет открыт пункт питания», — написал Кобзев в Instagram.

В зоне паводка около 250 семей, чьи дома затопило в 2019 году. Они остались на старом месте, хоть и получили сертификаты на жилье. Сейчас специалисты проводят подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск.

В 2019 году Иркутская область пережила наводнение. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. Пострадало почти 11 тысяч домов, а больше 1,3 тысяч просто смыло потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.