«Сбер» разрешил сотрудникам брать годовой отпуск

Сотрудники «Сбера» смогут уйти в неоплачиваемый отпуск на срок до года, чтобы отдохнуть или реализовать планы. Банк при этом обязуется сохранить за ними места и должности, сообщается на сайте компании.

«В этот период сотрудник сможет реализовать свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть. Саббатикал может длиться от одного до 12 месяцев, прервать его можно в любой момент», — говорится в сообщении.

Также компания предлагает сотрудникам новые условия дистанционной работы: три месяца в году они смогут трудиться удаленно, сохраняя за собой все корпоративные льготы, но только из других регионов России.

«В прошлом году до 70% команды уже работало из дома. Сейчас у нас есть три формата: работа из офиса, удаленная работа и смешанная (часть сотрудников — в офисе, часть — на дистансе)», — уточняет компания.

Старший вице-президент «Сбера» Наталья Дудина отметила, что компания также продолжает развивать формат удаленной работы, который в год пандемии «уже зарекомендовал себя как эффективный».

«Саббатикал становится новым трендом — наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое — на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе», — отметила она.

Понятие «саббатикал» означает длительный отпуск, обычно от полугода и дольше, во время которого за сотрудником сохраняется должность. Этимология слова отсылает к еврейскому слову «шаббат», которое означает священное время, когда нельзя выполнять никакую работу.