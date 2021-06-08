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«Убийца БелАЗа» от КамАЗ попал на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Первые фотографии карьерного самосвала «Геркулес», которого называют российским «убийцей» БелАЗа, появились в Сети благодаря визиту на завод премьер-министра Михаила Мишустина.

На снимках, сделанных на территории Камского автозавода и опубликованных на сайте avtospravochnaya.com, впервые запечатлели прототип отечественного карьерного самосвала «Геркулес». До сих пор конструкция машины считалась секретом.

Пока отечественный «Геркулес» находится в стадии прототипа. У машины отсутствует кабина и самосвальный кузов. В базовой конфигурации самосвал получит сочлененную конструкцию шасси с колесной формулой 6x6. Кроме того, ожидается, что для «Геркулеса» подготовят и менее грузоподъемное исполнение в виде четырехколесного грузовика.

В состав гибридной силовой установки войдет дизельный мотор мощностью 450 лошадиных сил, который не будет иметь прямой связи с колёсами, а предназначен для раскрутки генератора. Последний запустит 517-сильные электродвигатели, установленные на каждом мосту.

Серийное производство российских карьерных самосвалов на предприятии КамАЗа начнется в 2023 году. Российская машина призвана потеснить на рынке белорусские БелАЗы.

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