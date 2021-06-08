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Собчак подколола Волкову из «Тату» на тему «закона Димы Яковлева»

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Ксения Собчак попросила Юлия Волкову из группы «Тату» прокомментировать «закон Димы Яковлева» и описала совсем другое содержание документа, но Волкова не поняла иронии.

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму. Волковой 36 лет, она была частью дуэта «Тату» с 1999 по 2011 года. После распада группы занялась сольным творчеством.

Собчак спрашивала у Волковой, насколько та согласна с политикой «Единой России». та ответила, что не во всем. Тогда Собчак спросила, знает ли Волкова «закон Димы Яковлева». Волкова сказала, что она не готова обсуждать эти моменты, но потом спросила, о чем закон.

«Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Ты согласна с этим?», — сказала Собчак. «Согласна, если дети играют у дороги это опасно», — кивнув, сказала Волкова.

Собчак также спросила отношение Волковой к закону о пропаганде гомосексуализма. Волкова сказала, что ее ассоциируют с гей-движением. Хотя в группе «Тату» она только играла роль.

«Закон Димы Яковлева» вступил в силу с 1 января 2013 года, документ принимался в ответ на американский «акт Магнитского», он вводил запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США.

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