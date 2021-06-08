Дядя Шумахера призвал наказать Мазепина

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер призвал наказать гонщика «Хааса» Никиту Мазепина за маневр в отношении своего партнера по команде Мика Шумахера на Гран-при Азербайджана.

В конце воскресной гонки Гран-при Баку между Мазепиным и Шумахером произошел опасный эпизод. Немец пошел на обгон россиянина. Мазепин совершил резкое движение вправо прямо перед носом болида Шумахера, но затем ушел с траектории. Шумахер выиграл позицию, а затем по радио выразил возмущение действиями россиянина.

«Речь идет о скорости более 300 километров в час. Такое опасно для жизни, можно взлететь. Можете себе представить, что происходит, когда 750 килограммов взлетают в воздух. По-моему, Мазепин заслуживает немедленного наказания», — написал Ральф Шумахер в своей колонке для sport.sky.de.

По словам Шумахера, Мазепин очень мило общается за пределами трассы, но во время соревнований ведет себя безрассудно. «Я считаю это опасным и неприемлемым. Для меня это явное наказание», — отметил он.

Мазепин и Шумахер проводят свой дебютный сезон в «Формуле-1». Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера и племянник Ральфа.