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Ученые доказали влияние вакцинации на мужскую фертильность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцинация может повысить мужскую фертильность, выяснили новосибирские ученые из ИЦиГ СО РАН после проведения опытов на мышах.

Этнографические наблюдения показали, что народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки (включая вирусы), имеют более высокий уровень рождаемости – это может быть механизмом популяционной адаптации. 

В Новосибирске изучили, как работает этот механизм на примере мышей, выбрав в качестве нагрузки процедуру вакцинации. Ряд результатов опубликован в журнале Reproduction, сообщила во вторник пресс-служба института.

«В основе вакцинации лежит схожий процесс, в организм попадает чужеродный белок, который распознает иммунная система и вырабатывает антитела к нему», – пояснил руководитель Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН Михаил Мошкин.

Отрицательных последствий для фертильности (плодовитости) самцов выявлено не было. Наоборот, в ходе эксперимента от вакцинированных самцов родилось примерно на треть больше потомства, чем от невакцинированных.

Кроме того, эмбрионы, зачатые вакцинированными самцами, оказались крупнее, чем у контрольной группы, также мыши заботились о потомстве гораздо тщательнее. Ученые считают, что это тоже следствие включения механизмов популяционной защиты.

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Технологии #Наука #Здоровье
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