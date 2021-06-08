Ученые доказали влияние вакцинации на мужскую фертильность

Вакцинация может повысить мужскую фертильность, выяснили новосибирские ученые из ИЦиГ СО РАН после проведения опытов на мышах.

Этнографические наблюдения показали, что народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки (включая вирусы), имеют более высокий уровень рождаемости – это может быть механизмом популяционной адаптации.

В Новосибирске изучили, как работает этот механизм на примере мышей, выбрав в качестве нагрузки процедуру вакцинации. Ряд результатов опубликован в журнале Reproduction, сообщила во вторник пресс-служба института.

«В основе вакцинации лежит схожий процесс, в организм попадает чужеродный белок, который распознает иммунная система и вырабатывает антитела к нему», – пояснил руководитель Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН Михаил Мошкин.

Отрицательных последствий для фертильности (плодовитости) самцов выявлено не было. Наоборот, в ходе эксперимента от вакцинированных самцов родилось примерно на треть больше потомства, чем от невакцинированных.

Кроме того, эмбрионы, зачатые вакцинированными самцами, оказались крупнее, чем у контрольной группы, также мыши заботились о потомстве гораздо тщательнее. Ученые считают, что это тоже следствие включения механизмов популяционной защиты.