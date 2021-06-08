Депутаты Азербайджана попросили у Путина реакции на смерть новосибирца

Десятки депутатов и общественников Азербайджана подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, где требуют наказания для новосибирского инспектора ДПС, застрелившего при задержании 19-летнего парня.

28 мая инспекторы ДПС в Мошковском районе попытались остановить Toyota. После преследования автомобиль остановился, ехавшие в нем попытались скрыться, одного удалось задержать. Двое других вернулись и попытались оказать сопротивление, тогда один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы он «непроизвольно» выстрелил в одного из сопротивлявшихся, 19-летний парень погиб. Полицейскому грозит срок, но он освобожден из-под стражи.

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Азербайджанская общественность обратилась к Путину в связи с гибелью парня, который по национальности был азербайджанцем. Обращение опубликовано на местном новостном портале Trend.

«Наша общественность не видит ни одной причины для того, чтобы произвести выстрел, который правоохранительные органы пытаются представить, как «не преднамеренное действие» Александра Гусева. Кто из державших в руках оружие может поверить в то, что оно само среагировало на "нарушителя", который якобы "угрожал жизни" полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет?» – говорится в тексте обращения.

Азербайджанские общественники написали, что с нетерпением ждут от Путина справедливого решения. Под обращением подписались более 50 публичных личностей страны.