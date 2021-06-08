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Путин предостерег от разговоров о победе над коронавирусом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что международному сообществу нужно задуматься, какие уроки вынести из пандемии коронавируса.

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — приводит ТАСС слова Путина из приветствия участникам форума «Примаковские чтения».

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса добавилась к уже существовавшим вызовам мировому порядку, ее жертвами «уже стали более 3,5 миллиона человек». «Ее серьезные социальные, экономические последствия также ощущаются повсеместно», — констатировал российский лидер.

Путин уверен, что «борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества». «Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы», — добавил Путин.

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