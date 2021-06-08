Водитель погиб при столкновении поезда и легковой машины в Иркутске

Легковой автомобиль въехал в движущийся поезд в Иркутской области на железнодорожном переезде во вторник. Водитель авто погиб на месте, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

ДТП произошло в понедельник в 2.18 по местному времени (21.18 мск) в Иркутском районе на железнодорожном переезде возле станции Ручей, когда 24-летний водитель машины Toyota Carina столкнулся с движущимся железнодорожным составом.

«Мужчина скончался на месте, 20-летнюю пассажирку увезли в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — прокомментировала представитель пресс-службы ведомства.

По данным ВСЖД, авария произошла на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде. Автоматическая сигнализация работала исправно. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.