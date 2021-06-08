Чувства между Прусикиным и Таюрской вспыхнули после секса

Лидер группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал роман с коллегой Софьей Таюрской. Он признался, что отношения начались не с романтических ухаживаний, а с секса.

«Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка. Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу была любовь», — сказал Прусикин в подкасте на YouTube-канале Данилы Поперечного.

Слухи о романе Таюрской и Прусикина начались еще в конце 2020 года. Но молодые люди это отрицали. В начале июня певица впервые призналась в интервью Ксении Собчак, что они вместе уже продолжительное время, но опровергла, что их отношения стали причиной разрыва Прусикина с женой.