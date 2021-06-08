Пенсионер в Новосибирске вызвался регулировать движение без светофора

Светофор в очередной раз сломался на пересечении улиц Кошурникова и Богаткова в Новосибирске. Пользователи соцсетей сняли на видео, как пожилой местный житель выступил в качестве регулировщика.

Светофор у станции метро «Золотая Нива» регулярно ломается, жалуются пользователи Сети. В очередной раз это произошло во вторник утром.

«Пока многие писали в 2Гис требования поставить регулировщика, местный пенсионер вовсю пытался помочь в регулировании дорожного движения», – написали в сообществе «Улица Бориса Богаткова».