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Пенсионер в Новосибирске вызвался регулировать движение без светофора

Источник:
Sibnet.ru
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Светофор в очередной раз сломался на пересечении улиц Кошурникова и Богаткова в Новосибирске. Пользователи соцсетей сняли на видео, как пожилой местный житель выступил в качестве регулировщика.

Светофор у станции метро «Золотая Нива» регулярно ломается, жалуются пользователи Сети. В очередной раз это произошло во вторник утром.

«Пока многие писали в 2Гис требования поставить регулировщика, местный пенсионер вовсю пытался помочь в регулировании дорожного движения», – написали в сообществе «Улица Бориса Богаткова».

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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