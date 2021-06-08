Смертельный пожар произошел в новосибирской промзоне

Крупный пожар произошел в производственном цехе в Советском районе Новосибирска во вторник, в результате погиб человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Одноэтажное строение на Плотинной улице загорелось утром. Специалисты провели эвакуацию, спасатели проверили горящее помещение на наличие людей.

«Включившись в звено газодымозащитной службы, они проникли внутрь – работу осложняла высокая температура и сильная задымленность, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов. Впоследствии чего, разрушились перегородки и остекления здания, произошло частичное обрушение кровли», – говорится в сообщении.

Под завалами нашли человека без признаков жизни. По опубликованной в соцсетях информации, погибла женщина.

Пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила порядка 180 квадратных метров, его причина пока не установлена.