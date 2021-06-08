Клещи в Бурятии заразили опасными инфекциями шесть человек

Шесть случаев заражения опасными инфекциями от клещей зарегистрировали медики в Бурятии. В числе инфекций энцефалит и боррелиоз, сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По данным республиканского ведомства на понедельник, за медицинской помощью с начала сезона обратилось 863 человека, из них 285 детей. Почти половина пострадавших — дачники, встретившиеся с клещом на участках. Шесть человек заразились опасными инфекциями.

Медики зарегистрировали один случай клещевого вирусного энцефалита, два случая боррелиоза, и три — клещевого риккетсиоза.

Санврачи подчеркнули, что от осложнений, вызванных энцефалитом можно защититься с помощью прививки до выхода в очаг. Вакцинация проходит в течение года, когда врачи ставят две инъекции с интервалом в месяц.

От боррелиоза привиться нельзя. Но при первых симптомах (на первой стадии) болезни необходимо начать лечение. Если этого не сделать, то на второй-третий месяц после укуса развивается вторая стадия, при которой поражаются чаще всего сердечной-сосудистая и нервная системы.