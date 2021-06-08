Тариф «Игровой» обновит набор бонусов для геймеров

Набор бонусов на опции «Игры Wargaming» тарифного плана «Игровой» для игры World of Warships изменится со среды 16 июня. Для всех игроков в World of Warships произойдет замена премиум-техники.

Теперь в World of Warships вместо корабля «В.И.Ленин» будет начисляться крейсер VIII уровня «Багратион». Крейсер имеет уникальный камуфляж в цветах Ростелекома. Он дает:

3% от заметности

+4% к рассеиванию снарядов атакующего противника

+50% к опыту за бой

10% от стоимости обслуживания корабля после боя.

Новый состав опции для игры World of Warships:

Премиум крейсер VIII уровня «Багратион» и слот в порту

25 дублонов ежедневно

Командир с 10 очками навыков

Корабельный премиум аккаунт.

Стоимость тарифа и состав опции для других игр Wargaming остаются неизменным. Стоимость опции включена в тариф.