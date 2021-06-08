Тариф «Игровой» обновит набор бонусов для геймеров

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Набор бонусов на опции «Игры Wargaming» тарифного плана «Игровой» для игры World of Warships изменится со среды 16 июня. Для всех игроков в World of Warships произойдет замена премиум-техники.
Теперь в World of Warships вместо корабля «В.И.Ленин» будет начисляться крейсер VIII уровня «Багратион». Крейсер имеет уникальный камуфляж в цветах Ростелекома. Он дает:
- 3% от заметности
- +4% к рассеиванию снарядов атакующего противника
- +50% к опыту за бой
- 10% от стоимости обслуживания корабля после боя.
Новый состав опции для игры World of Warships:
- Премиум крейсер VIII уровня «Багратион» и слот в порту
- 25 дублонов ежедневно
- Командир с 10 очками навыков
- Корабельный премиум аккаунт.
Стоимость тарифа и состав опции для других игр Wargaming остаются неизменным. Стоимость опции включена в тариф.