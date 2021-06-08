Красноярский зоопарк показал видео рыбалки белой медведицы

Красноярский зоопарк «Роев ручей» опубликовал видео рыбалки белой медведицы Урсулы, кадры повеселили пользователей соцсетей.
В парке «Роев ручей» проходят тренировки и подготовка
обитателей к открытому чемпионату по рыбной ловле. Чемпионат планируется
провести в июле и обитатели парка активно готовятся.
К участию в соревнованиях заявились самые заядлые рыбаки «Роева ручья»: в полном составе все белые медведи, выдры, пеликаны, цапли, пингвины, Тянь-Шанский медведь Памир, кот – рыболов Ева и ягуар Яго. Все они опытные рыбаки и у каждого есть свои секреты ловли. Подготовка к состязанию началась в самом вначале «купального» сезона.
«Урсуле, как и другим белым медведям,
летом, каждый день ровно в 14.00 в бассейн сотрудники парка выпускают живую
рыбу. Это форель, которую медведи с удовольствием ловят. Живая рыба для них не
столько еда, сколько игрушка, возможность сохранить свои природные охотничьи
инстинкты. Поэтому рыбу они ловят очень аккуратно, стараются брать лапами,
потом выпускают и снова ловят», — говорится в сообщении зоопарка.