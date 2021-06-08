Красноярский зоопарк показал видео рыбалки белой медведицы

Красноярский зоопарк «Роев ручей» опубликовал видео рыбалки белой медведицы Урсулы, кадры повеселили пользователей соцсетей.

В парке «Роев ручей» проходят тренировки и подготовка обитателей к открытому чемпионату по рыбной ловле. Чемпионат планируется провести в июле и обитатели парка активно готовятся.



К участию в соревнованиях заявились самые заядлые рыбаки «Роева ручья»: в полном составе все белые медведи, выдры, пеликаны, цапли, пингвины, Тянь-Шанский медведь Памир, кот – рыболов Ева и ягуар Яго. Все они опытные рыбаки и у каждого есть свои секреты ловли. Подготовка к состязанию началась в самом вначале «купального» сезона.

«Урсуле, как и другим белым медведям, летом, каждый день ровно в 14.00 в бассейн сотрудники парка выпускают живую рыбу. Это форель, которую медведи с удовольствием ловят. Живая рыба для них не столько еда, сколько игрушка, возможность сохранить свои природные охотничьи инстинкты. Поэтому рыбу они ловят очень аккуратно, стараются брать лапами, потом выпускают и снова ловят», — говорится в сообщении зоопарка.