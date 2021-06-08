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Профсоюзы потребовали решить вопрос индексации пенсий

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков направил письмо руководству страны с призывом вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — приводит ТАСС обращение Шмакова.

Он подчеркнул, что до настоящего времени правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

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