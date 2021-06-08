Омичка поплатилась жизнью за ревность к молодым девушкам

Житель Омской области зарезал девушку, которая была старше него на 10 лет за то, что она ревновала его к молодым, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, преступление произошло год назад в селе Петрово Тевризского района. У 20-летнего обвиняемого Павла Ч. произошел конфликт с бывшей девушкой, которая старше него на 10 лет и с которой у них родился общий ребенок.

Девушка постоянно ревновала отца своего ребенка к более молодым девушкам. В ходе очередной ссоры она получила от парня как минимум 16 ножевых ранений. Жертва умерла на месте, а обвиняемый выбросил нож, ушел домой и лег спать.

«Когда отец сообщил ему об обнаружении тела убитой, обвиняемый написал явку с повинной и дал признательные показания, но в дальнейшем отказался от них, отрицая свою причастность к убийству», – говорится в сообщении.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы доказать вину обвиняемого. За убийство суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.