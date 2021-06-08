Спасатели в Приангарье установили причину пожара с групповой гибелью

Дознаватели МЧС по Иркутской области установили причину пожара в городе Тайшете, во время которого погиб молодой отец с двумя детьми, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По мнению экспертов, к возгоранию привело короткое замыкание, а огонь распространялся так, что люди не смогли выбраться из помещений.

Дом на улице Орджоникидзе загорелся в воскресенье ночью. Когда приехали пожарные, дом и баня были полностью охвачены огнем. Рядом с горящими постройками спасатели увидели женщину, она сказала, что в доме находится муж и дети — шестилетняя девочка и двухлетний мальчик. Тела всех троих нашли позже.

Специалисты провели осмотр места происшествия и выяснили, что причиной пожара стало короткое замыкание включенного в электросеть холодильника. Огонь занялся на веранде и отрезал людям путь к эвакуации.

По данным спасателей в России с каждым годом увеличивается количество детей, погибших при пожарах. Так, за первое полугодие 2021 года погибло 157 несовершеннолетних. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности МЧС России Рината Еникеева.