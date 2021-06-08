Томичи поздравили Кляйна с Днем рождения

Мэр Томска Иван Кляйн во вторник, 8 июня, отмечает 62-й день рождения. Глава города находится под домашним арестом за превышение должностных полномочий, поэтому томичи решили поздравить его флешмобом в соцсетях.

Томичи разместили в соцсетях поздравления под хештегами #ОткрыткаМэру #ИванКляйн и милые фотографии с главой города.

«Пусть Вселенная поможет поскорее завершить эту историю, и пусть у нее будет счастливый конец», «Иван Григорьевич, Вы обязательно победите. И снова будете творить Добро и созидать. Ведь в этом Ваша миссия», – написали томичи в поздравлениях.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Мэру провели две операции в НИИ онкологии, после этого суд изменил ему меру пресечения с ареста на домашний арест.