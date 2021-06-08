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Тува осталась в лидерах по безработице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самый высокий уровень безработицы за февраль-апрель этого года зафиксирован в Ингушетии и Туве, также в первую пятерку попали Чечня, Дагестан и Республика Алтай, сообщает Росстат.

В 2020 году в пик коронавируса (июнь–август) на лидирующих позициях по нетрудоустройству также была Ингушетия (30,7%), Тува (22,3%), Чечня (21,7%), Северная Осетия – Алания (16,3%) и Дагестан (16,1%). Ингушетия и Тува остались во главе этого списка, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Росстат.

По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30–34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего в возрасте 15–19 лет.

Самый низкий уровень безработицы в этом году отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Далее идут Санкт-Петербург и Чукотка — 2,5%. Четвертое и пятое места занимают Татарстан — 2,8% и Москва — 3%.

Росстат рассчитывает уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее критериям безработным считается тот, кто не имеет работы в момент исследования, ищет ее и готов приступить к ней со следующей недели.

Республика Тува
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