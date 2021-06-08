Глава Бурятии выплатит штраф за нарушение собственного запрета

Глава Бурятии Алексей Цыденов выплатит штраф за нарушение собственного постановления о запрете на разведение огня во время действия особого противопожарного режима. Руководитель региона хотел пожарить шашлыки, но был пойман бдительным спасателем.

Постановление о введении в республике особого противопожарного режима глава Бурятии подписал в апреле. Согласно документу, в регионе запрещается разводить открытый огонь, кроме специально отведенных для этого мест. В мае Цыденов поехал «на шашлыки», развел огонь в мангале и тут же был пойман бдительным сотрудником МЧС.

«Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» — написал Цыденов на своей странице в Instagram.

Он также сопроводил пост фотографией постановления от МЧС об административном наказании. Ведомство признало главу Бурятии виновным в нарушении и велело взыскать с него штраф в размере 3 тысяч рублей.

Это не первый глава региона, попавшийся на административном нарушении. Так, в 2020 году губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поймал щуку, выложил фото в Instagram и тут же получил гневные комментарии пользователей-рыбаков, указавших, что на вылов щуки введен запрет и руководитель области должен заплатить штраф. Артамонов пообещал сделать это.