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«Квартет И» снимет сериал по спектаклю «В Бореньке чего-то нет»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © start.ru, instagram.com/start.ru

«Квартет И» и видеосервис Start начали съемки первого совместного сериала, главные роли исполнят Максим Виторган и все звезды квартета.

«В Бореньке чего-то нет» станет экранизацией одноименного спектакля. Это классическая история создания кино и творческого кризиса, отсылающая к фильму Феллини «Восемь с половиной», сообщается в Instagram-аккаунте видеосервиса Start.

Действие сериала развернется на киностудии, на банкете, посвященному окончанию съемок нового фильма успешного режиссера. В этот праздничный для всей съемочной группы вечер режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время.

Главные роли исполнят Максим Виторган и все звезды «Квартета» (Ростислав Хаит, Леонид Барац Александр Демидов и Камиль Ларин). Также в сериале снимутся Алексей Агранович («Юморист», «ИП Пирогова»), Виктория Толстоганова («Медиатор», «Содержанки»), Анастасия Уколова («Громкая связь»), Полина Ауг, Юлия Топольницкая, Михаил Полицеймако, Павел Майков.

Съемки проекта уже начались. Дата премьеры сериала «В Бореньке чего-то нет» пока не сообщается.

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