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Сбивший пешеходов на островке безопасности омич задержан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Полиция задержала омича, сбившего пешеходов на проспекте Мира, в момент аварии он был пьян, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла на проспекте Мира в воскресенье. Автомобиль Mazda врезался во встречный ВАЗ, а после сбил пешеходов, которые стояли на островке безопасности, и въехал в светофор. Пострадали два человека – 62-летняя женщина и 19-летний парень.

По данным полиции, виновник аварии выпивал с двумя знакомыми, один из которых – владелец Mazda. Хозяин сел на пассажирское сиденье, за рулем оказался его знакомый. После ДТП все трое – автовладелец, водитель и их товарищ – скрылись с места аварии.

Полиции удалось найти виновника сутки спустя. По факту аварии проводится проверка, детали ЧП устанавливаются.

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ЧП #ДТП
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