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Блинкен признал достройку «Северного потока — 2» фактом

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Nord Stream AG

Госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса назвал завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» свершившимся фактом.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — цитирует его Bloomberg.

Блинкен признался, что введение санкций могло бы «отравить» отношения между Вашингтоном и Берлином и лишило бы Германию стимула для дальнейших переговоров.

При этом Блинкен допустил заключение договоренности с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия захочет использовать «Северный поток – 2» для давления на какие-либо страны.

Президент России Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении укладки первой нитки «Северного потока – 2». По его словам, для начала заполнения нитки газом необходимо около 10 дней. При этом работы по второй линии ведутся.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Против проекта выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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