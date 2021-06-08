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Власти отменили увеличение сброса воды в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/uss_av

Сброс воды на Красноярской ГЭС планировалось увеличить до 7,5 тысячи кубометров, это привело бы к новым затоплениям, в итоге уровень сброса решили оставить на уровне 7 тысяч кубометров в секунду, сообщил губернатор края Александр Усс.

Паводок этого года в Красноярском крае побил вековые рекорды. Затоплены набережная города и ряд других объектов.

«Еще несколько часов назад планировалось увеличивать водосброс до 7,5 тысячи кубометров в секунду с 9 июня. На данный момент прогноз скорректирован. Енисейское бассейновое управление согласовало сохранение нынешнего режима работы (7 тысяч) до 11 июня. Это означает, что приток воды в водохранилища стабилизируется и паводок может пройти раньше», — отметил Усс.

Из-за рекордного притока воды в красноярское водохранилище было принято решение начинать сброс воды с ГЭС раньше, чем планировалось – еще на прошлой неделе. Это позволит не превышать критическую отметку сброса воды в 8 тысяч кубометров в секунду. Предполагается, что удерживать сброс воды на этом уровне ГЭС будет в течение двух-трех недель.

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