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Байден пригласил Зеленского в гости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года встретится в Белом доме президентом США Джо Байденом, об этом сообщил сам украинский лидер.

Президент США в понедельник в ходе телефонного разговора пригласил Зеленского посетить Белый дом, но не уточнил даты визита.

«Спасибо Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле во время нашего телефонного разговора», — написал Зеленский в Twitter.

По его словам, во время предстоящих переговоров лидеры государств обсудят пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США.

Как ранее отмечали раннее СМИ, Зеленский очень хотел лично встретиться с президентом США до того, как тот отправится на встречу с Путиным 16 июня этого года.

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ponhik78

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all busy

Нападение на представителя власти при исполнении, все правильно ДПС-ник сделал.

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?
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