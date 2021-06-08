Байден пригласил Зеленского в гости

Фото: © The White House
Президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года встретится в Белом доме президентом США Джо Байденом, об этом сообщил сам украинский лидер.
Президент США в понедельник в ходе телефонного разговора пригласил Зеленского посетить Белый дом, но не уточнил даты визита.
«Спасибо Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле во время нашего телефонного разговора», — написал Зеленский в Twitter.
По его словам, во время предстоящих переговоров лидеры государств обсудят пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США.
Как ранее отмечали раннее СМИ, Зеленский очень хотел лично встретиться с президентом США до того, как тот отправится на встречу с Путиным 16 июня этого года.
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