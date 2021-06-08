Байден пригласил Зеленского в гости

Президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года встретится в Белом доме президентом США Джо Байденом, об этом сообщил сам украинский лидер.

Президент США в понедельник в ходе телефонного разговора пригласил Зеленского посетить Белый дом, но не уточнил даты визита.

«Спасибо Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле во время нашего телефонного разговора», — написал Зеленский в Twitter.

По его словам, во время предстоящих переговоров лидеры государств обсудят пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США.

Как ранее отмечали раннее СМИ, Зеленский очень хотел лично встретиться с президентом США до того, как тот отправится на встречу с Путиным 16 июня этого года.