Apple представила новую операционную систему

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила новую версию операционной системы для своих мобильных устройств iOS 15. Трансляция велась на сайте компании.

Так, важное обновление получил сервис FaceTime. Теперь видеозвонки имеют пространственное звучание и фильтрацию голоса от лишнего шума, а для более четкой картинки появилась возможность включить портретный режим, при котором фон становится размытым.

Кроме того, теперь для видеоконференций можно создавать ссылки, как в популярном приложении Zoom. По такой ссылке к звонку могут присоединиться пользователи с устройствами на Android или Windows.

Разблокировать свое устройство при потере доступа теперь можно будет удаленно с помощью доверенных людей, а в настройках будет показываться, куда установленные приложения отправляет данные пользователя.

iOS 15 позволяет выбрать три режима «не беспокоить»: «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме им будут приходить только определенные уведомления. Также на устройствах Apple появится функция продвинутой фильтрации уведомлений и приложений.

В операционную систему теперь будут встроены функции распознавания текста, однако русский язык пока не поддерживается. Будет улучшена детализация сервиса «Карты», а графика приложения «Погода» будет отображать актуальную погоду в месте пребывания.