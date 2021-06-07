Морская вода сделает аккумуляторы дешевыми

Технологию добычи из морской воды дешевого лития с высокой чистотой разработали в Саудовской Аравии, данный элемент считается важнейшим компонентом современных аккумуляторов.

Первые попытки добывать литий из смеси металлов, содержащейся в морской воде, давали неутешительные результаты, пишет Energy & Environmental Science. Считается, что в океане лития в 5 тысяч раз больше, чем в земной коре, но его концентрация составляет всего 0,0002 %.

Чтобы эффективно выделить литий, ученые использовали инновационный метод с применением керамической мембраны из оксидов металлов. Кристаллическая структура мембраны пропускает ионы лития, при этом блокирует ионы других металлов.

Такая ячейка представляет собой три камеры, в одной из которых положительно заряженные ионы лития проходят через мембраны в другую камеру с буферным раствором и медным катодом, покрытым платиной и рутением.

Одновременно отрицательно заряженные ионы проходят через стандартную мембрану и попадают в третью камеру с раствором хлорида натрия и анодом, выполненным из аналогичного сплава.

Опыты показали, что использования мембраны для фильтрации воды позволило повысить концентрацию лития в растворе до 0,9 %. При этом возможно дальнейшее увеличение показателя.

По оценке ученых, расходы на электричество при добыче килограмма лития составят приблизительно 5 долларов. При этом стоимость энергии окупят выделяемые при электролизе водород и хлор. В перспективе технология позволит получать очень дешевый литий без примесей.