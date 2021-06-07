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Россиянам закроют «лазейку» для полетов за границу

Источник:
«Коммерсант»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские власти закроют «лазейку» для граждан, совершающих полеты в страны, с которыми официально закрыто авиасообщение.

Росавиация и Ростуризм предупредили авиаперевозчиков и туроператоров о возможном аннулировании допусков на выполнение рейсов, которые имеют статус грузопассажирских и потому осуществляются, несмотря на закрытые границы.

В уведомлении подчеркивается, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу «возможно только при наличии решения оперативного штаба по борьбе c коронавирусом».

Сейчас на таких полулегальных рейсах россияне летают главным образом на Кипр. После предупреждения часть грузопассажирских рейсов на этот остров были отменены из-за аннулирования допусков.

Ранее российские власти поручили до 2030 года завершить переход на внутренний туризм — за десять лет число путешествующих по стране должно вырасти с 65 миллионов до 140 миллионов человек.

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