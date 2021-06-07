Представлен уникальный смартфон Meizu

Компания Meizu представила уникальный смартфон Meizu 18, который получил экран белого цвета.

Производитель отмечает, что это первая белая экранная панель, которая изогнута со всех четырех сторон. Из-за трудоемкости модель не пойдет в массовое производство, всего для продажи выпущено 88 экземпляров.

Процесс создания белых панелей чрезвычайно сложен, он включает цветное тонирование и нанесение покрытия до процесса склеивания. Именно поэтому большинство компаний не рассматривают возможность выпуска смартфонов с белыми экранами.

Фото: © Meizu

Кроме этого, из-за стоимости таких панелей Meizu не будет выпускать запасных экранов к данной модели — если владелец разобьет дисплей, ему придется установить в гаджет обычную черную панель.