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Представлен уникальный смартфон Meizu

Источник:
Mydrivers
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Фото: Baomaman / CC BY-SA 4.0

Компания Meizu представила уникальный смартфон Meizu 18, который получил экран белого цвета.

Производитель отмечает, что это первая белая экранная панель, которая изогнута со всех четырех сторон. Из-за трудоемкости модель не пойдет в массовое производство, всего для продажи выпущено 88 экземпляров.

Процесс создания белых панелей чрезвычайно сложен, он включает цветное тонирование и нанесение покрытия до процесса склеивания. Именно поэтому большинство компаний не рассматривают возможность выпуска смартфонов с белыми экранами.

Фото: © Meizu

Кроме этого, из-за стоимости таких панелей Meizu не будет выпускать запасных экранов к данной модели — если владелец разобьет дисплей, ему придется установить в гаджет обычную черную панель.

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