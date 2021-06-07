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Петров и Козловский рассказали о работе в совместном сериале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Актеры Александр Петров и Данила Козловский вместе снимаются в сериале «Надвое» для канала «Россия 1». Она впервые поделились своим мнение о своей работе, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал «Надвое» — современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В Северной столице герои Костя и Саня знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.

Главные роли в картине исполняют Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. В качестве режиссера выступил Валерий Тодоровский.

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«Это бомба! Таких сценариев я в принципе не видел ещё. Это что-то новое для меня. Как Валерий Петрович предвидел наш тандем с Данилой – я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съёмочной площадке. Было бы проще пригласить актёров – реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей», — приводи телеканал «Россия» слова Петрова.

По словам Данилы Козловского, сценарий сериала — чистая радость для артистов. Актер признался, что ему очень нравится работать с Александром Петровым.

«Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность «вышивать» в кадре, не говоря о том, что по своей актуальности эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей», — сказал Козловский.

Сериал «Надвое» выйдет на телеканале «Россия 1» и онлайн-сервисе more.tv. Даты премьеры пока не назначена, съемки проекта еще продолжаются.

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