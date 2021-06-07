Россия заменила нефть оружием

Россия компенсирует снижение нефтегазовых доходов продажей оружия, в 2020 году объемы сделок с иностранными покупателями превысили 15 миллиардов долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Чиновник рассказал, что Россия в 2020 году поставила продукцию военного назначения в 51 страну, более 100 стран поддерживают контакты с российской оборонкой. Портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов.

«У нас всё идёт по плану — по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 миллиардов — 102% от намеченных показателей», — уточнил Шугаев во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

По словам Шугаева, Россия сохранила важнейшие рынки, который в основном включают азиатский и африканские регионы. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО.