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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия заменила нефть оружием

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия компенсирует снижение нефтегазовых доходов продажей оружия, в 2020 году объемы сделок с иностранными покупателями превысили 15 миллиардов долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Чиновник рассказал, что Россия в 2020 году поставила продукцию военного назначения в 51 страну, более 100 стран поддерживают контакты с российской оборонкой. Портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов.

«У нас всё идёт по плану — по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 миллиардов — 102% от намеченных показателей», — уточнил Шугаев во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

По словам Шугаева, Россия сохранила важнейшие рынки, который в основном включают азиатский и африканские регионы. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО.

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