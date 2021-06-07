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Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гнев человеческий»

Онлайн-премьера боевика «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом состоялась в видеосервисе Wink в понедельник.

В центре сюжета — Патрик Хилл, загадочный мужчина, что приходит устраиваться на работу в инкассаторскую компанию, которая часто подвергаются нападениям. За некоторое время до появления Хилла, во время очередного ограбления погибают оба охранника.

Вскоре и его грузовик пытаются ограбить вооруженные налетчики, но Эйч в одиночку расправляется с целой бандой и становится героем. Кажется, слава и уважение коллег его совершенно не интересуют, ведь он преследует свои цели.

Посмотреть «Гнев человеческий»Гая Ричи можно в видеосервисе Wink в стандартном, высоком или сверхвысоком качестве. Стоимость покупки фильма — от 284 до 474 рублей.

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