Сериал про Локи выходит на Disney+

Новый мини-сериал «Локи», являющийся частью четвертой фазы киновселенной Marvel, 9 июня выходит на стриминговом сервисе Disney+. Он расскажет о похождениях сводного брата Тора из альтернативной временной линии и станет «мостиком» к следующим проектам франшизы.

Воскрешение из мертвых?

Как следует из названия, сериал поведает о похождениях асгардского бога хитрости и обмана Локи – сводного брата громовержца и одного из Мстителей Тора. Он погиб в «Войне бесконечности» от руки Таноса, в центре истории окажется альтернативный Локи 2012 года. Когда Мстители в «Финале» вернулись в прошлое за Камнями Бесконечности, хитрец украл Тессеракт и сбежал вместе с ним, создав новую временную линию. С последствиями этого поступка ему придется разбираться в сериале.

Интересно, что эта версия Локи не помнит ничего из событий основной временной линии, произошедших после нашествия читаури на Нью-Йорк. Он не присутствовал при гибели матери в Асгарде, не стоял плечом к плечу с братом во время противостояния с Хелой и гибели Асгарда во время Рагнарёка, а также не встретился с Таносом, убившим его во время попытки нападения.

Известно, что Локи захватит Управление временными изменениями. Это организация, которая следит за сохранением временного баланса. Локи придется заняться устранением временных парадоксов, которые он создал при помощи Тессеракта. Бог обмана будет не только путешествовать во времени, но и влиять на ключевые исторические события, а также встретит «другого себя» и примет участие в президентских выборах.

Связующее звено

Глава студии Marvel Кевин Файги отмечал связующую роль сериала для разных проектов киновселенной. Четвертая фаза стартовала с сериала «Ванда/Вижн», где Ванда Максимофф официально стала Алой ведьмой. Известно, что она появится во втором «Докторе Стрэндже» — а события этого фильма напрямую раскроют концепцию мультивселенной с множеством параллельных миров.

Учитывая игры Бога хитрости с временным потоком, как раз события «Локи» подведут к продолжению истории героя Бенедикта Камбербэтча, премьера которого запланирована на 24 марта 2022 года. «Мостиком» к этому фильму станет и третий «Человек-паук», релиз которого запланирован на 16 декабря этого года, и в котором зрители увидят альтернативных Питеров Паркеров. Речь идет о персонажах из более ранних фильмов «Человек-паук», в которых снимались Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.

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Сам Стрэндж станет еще одной «связкой» — в этом же фильме он примерит роль наставника Паучка вместо погибшего Железного человека.

Кроме того, сообщалось, что Локи впоследствии появится и в четвертом «Торе», выход которого на экраны ожидается 5 мая 2022 года. В нем к роли бывшей возлюбленной Тора Джейн вернется Натали Портман. По комиксам, ее героиня смогла поднять Мьёльнир после того, как Тор перестал быть его достойным.

При этом считается, что именно Локи должен будет вернуть в основной временной поток уничтоженный в «Тор: Рагнерёк» Мьёльнир. В «Финале» Тор забрал его из прошлого, куда попал вместе с Ракетой за одним из Камней бесконечности — Эфиром. После победы над Таносом Капитан Америка вернул и Камни, и молот на свои места.

В ролях…

Роль Бога хитрости и обмана в сериале сыграет Том Хиддлстон, к нему присоединится Оуэн Уилсон. Он воплотит на экране Мобиуса — главу следящего за изменениями времени управления. В сериале также появятся Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссак и другие.

Главным сценаристом сериала выступил Майкл Уолдрон, а режиссёром первого сезона стала Кейт Херрон. Новые серии будут выходить раз в неделю по средам, всего запланировано шесть эпизодов. Уже известно, что сериал получит второй сезон. Marvel не делала заявлений об этом, но отслеживающее съемочные графики издание Production Weekly, сообщило, что производство второго сезона шоу под рабочим названием «Архитектор» запланировано на январь 2022 года.

В конце июля этого года зрители также увидят выпуск «Создание "Локи"» — часть документальной серии «Marvel Studios: Общий сбор». Выпуски рассказывают о создании фильмов и телесериалов киновселенной Marvel при участии актеров и создателей проектов.

История создания

К сентябрю 2018 года Marvel Studios разрабатывала несколько мини-сериалов для Disney+, сосредоточенных на второстепенных персонажах из фильмов киновселенной, включая Локи — одного из любимцев фанатов шоу.

Сериал подтвердили в ноябре 2019 года, так же как и участие Хиддлстона. Съёмки начались в январе 2020 года в Атланте, Джорджия, но были приостановлены в марте из-за пандемии, затем производство возобновилось в сентябре. На экраны уже вышли два других мини-сериала четвертой фазы. Это «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний Солдат». «Локи» считается одним из наиболее ожидаемых поклонниками кинокомиксов проектов.