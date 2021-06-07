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Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Axel Strauß / CC-BY-SA-3.0

Строители нового ЛДС в Новосибирске не будут трогать технический песчаный карьер, где свили гнезда ласточки-береговушки, это не помешает срокам сдачи объекта, сообщает правительства региона.

Ласточки-береговушки перепутали технический карьер с берегом и свили гнезда. Общественники испугались, что гнезда уничтожат строители.

«Основная задача  – закрыть тепловой контур до начала отопительного сезона, чтобы не потерять зимний период, когда можно заниматься отделкой помещений. Полноценный строительный сезон в Сибири короткий, мы не можем пропускать ни дня, чтобы сдать объект в срок. Сохранение песчаного карьера и спасение гнезд ласточек-береговушек не повлияет на ее выполнение», – отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тысяч квадратных метров предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. ЛДС и инфраструктуру введут в 2022 году.

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