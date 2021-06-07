Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек

Строители нового ЛДС в Новосибирске не будут трогать технический песчаный карьер, где свили гнезда ласточки-береговушки, это не помешает срокам сдачи объекта, сообщает правительства региона.
Ласточки-береговушки перепутали технический карьер с берегом и свили гнезда. Общественники испугались, что гнезда уничтожат строители.
«Основная задача – закрыть тепловой
контур до начала отопительного сезона, чтобы не потерять зимний период, когда
можно заниматься отделкой помещений. Полноценный строительный сезон в Сибири
короткий, мы не можем пропускать ни дня, чтобы сдать объект в срок. Сохранение песчаного карьера и спасение гнезд ласточек-береговушек не
повлияет на ее выполнение», – отметил министр строительства Новосибирской
области Иван Шмидт.
Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тысяч квадратных метров предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. ЛДС и инфраструктуру введут в 2022 году.