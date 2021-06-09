Без рисков и альпинистов: как работает робот-стеклоочиститель

Рисковать жизнью, чтобы отмыть окна, или вызывать специальных мойщиков-альпинистов больше не нужно. В помощь — компактный робот, который умеет держаться на вертикальных поверхностях и самостоятельно выстраивает маршруты так, чтобы отмыть каждый миллиметр и не оставить даже малейших разводов.

Робот-стеклоочиститель незаменим в домах с большим количеством окон и балконами, у которых не открываются все створки, а также в квартирах на высоких этажах, где мыть окна по старинке попросту опасно. Также робот поможет всем, у кого нет времени или желания вручную оттирать стекла, зеркала, стенки душевых кабин и кафель.

Как работает робот-мойщик

Робот- стеклоочиститель комплектуется сетевым шнуром с блоком питания, страховочным тросом, пультом управления, флаконом с распылителем и съемными салфетками (у компактного овального робота их в зависимости от модели от 8 до 14 штук). Устройство работает от сети. Аккумулятор нужен на случай отключения электричества, чтобы робот остался в исходном положении.

Когда робот-мойщик включен в розетку, следует закрепить страховочный трос, например, к батарее. Затем нанести на салфетки моющее средство для стекол, после запустить процесс — включается вакуумный двигатель робота. Разместить робота на стекле, он присосется к поверхности. После этого надо выбрать на пульте нужную программу и робот приступит к мойке.

«Страховочный трос нужен для непредвиденных ситуаций, в обычных (условиях) робот не открепится. Например, если ливень начался, а хозяйка отошла, или внезапно отключилось электричество. Прочный шнур — это просто страховка, чтобы робот не упал», — говорит руководитель отдела контроля качества компании Cleanbot Антон Костюнин.

Следить и управлять устройством в непрерывном режиме не нужно, у него достаточно собственного интеллекта, чтобы очистить всю поверхность. Так, например, робот-мойщик CleanBot сам определяет края окна, строит маршрут, учитывая даже сложные угловые участки. Маршрут строится таким образом, чтобы была очищена вся площадь стекла и при этом не осталось раздражающих разводов.

У роботов-стеклоочистителей, как правило, есть несколько автоматических режимов. Один цикл уборки квадратного метра поверхности длится три минуты.

Но есть и хитрости, которые позволят сделать мытье окон еще более эффективным. Например, сразу после получения нового робота лучше постирать все салфетки в машине при температуре 30 градусов, это позволит избавиться от мельчайшей заводской пыли.

Для идеальной полировки окон робота можно запустить сначала в сухом режиме, чтобы убрать пыль, песок, а затем несколько раз со средством для мытья стекол.

Что еще умеет робот-мойщик

Многие используют робота-мойщика для очищения зеркал, кафеля, душевых кабин, стеклянных столов и дверей. То есть поверхностей, но окантованных бортами.

«Большинство роботов определяют, что поверхность безрамная и выдают ошибку, приходится следить, когда он приближается к краю и пультом направлять в другую сторону. На новых моделях, например, Cleanbot Pro, установлен датчик края поверхности, благодаря которому он может мыть зеркала — сам определяет края и его не надо контролировать», — поясняет эксперт.

Роботы большие и маленькие

Существует два основных вида роботов для мойки окон. У компактного овального мойщика имеются два вращающих колеса, на которые закрепляются салфетки. С помощью турбины устройство создает вакуум и прикрепляется к поверхности, а затем колеса (с салфетками из микрофибры) двигаются и очищают поверхности от грязи и пыли.

Второй вариант — квадратный робот, который передвигается с помощью резиновых гусениц, а салфетка закреплена неподвижно на корпусе.

Фото: © предоставлено компанией Cleanbot

«Робот с гусеницами работает быстрее, и он обрабатывает большие площади, поэтому мы рекомендуем его тем, у кого огромные окна до шести метров. Также квадратный робот тоньше — 7,8 сантиметра, и его применяют там, где есть решетки на окнах», — рассказывает руководитель отдела контроля качества компании Cleanbot Антон Костюнин.

Некоторые делают выбор между двумя видами роботов исключительно по размеру и дизайну. Кому-то больше нравится маленький овальный, кому-то квадратный. Можно и так. Робот овальной формы хорош в квартирах и частных домах, но способен мыть и большие окна, правда, это займет немного больше времени.

Для получения скидки на роботы-стеклоочистители Cleanbot при покупке на Ozon нужно справа от цены нажать на надпись «Хочу скидку», выбрать 3%, и в сообщении продавцу написать кодовое слово «Сибнет». После одобрения оператором скидка будет учтена и можно будет купить товар.

Как выбрать качественного робота-мойщика

Золотое правило — соотношение цены и качества. У очень дешевых моделей из Китая крыльчатка турбины изготовлена из пластика, а значит проживет такой прибор недолго. Для сравнения, у мойщиков Cleanbot крыльчатка из прочного металлического сплава.

«В комплекте должна быть инструкция на русском языке, ее желательно прочитать перед эксплуатацией. Также стоит изучить отзывы на товары, в том числе оценить, как у фирм идет работа с клиентами после продажи. У нас очень хорошая техподдержка, ни одного нерешенного вопроса нет», — уверяет Костюнин.