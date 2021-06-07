Грузовикам с неоплаченными штрафами запретили выезд из России

Иностранные грузовики и автобусы не смогут больше выезжать из России до тех пор, пока их владельцы не погасят все штрафы. Данные меры вступят в силу с 7 июня.

«Данное транспортное средство может быть допущено к выезду с территории Российской Федерации только после уплаты административного штрафа, наложенного за совершение такого нарушения», — говорится в тексте закона.

Если перевозчик не успеет погасить штраф за время процедуры таможенного контроля, ему будет необходимо отогнать транспортное средство с территории пункта таможенного контроля. Данные меры будут действовать и при въезде на территорию России.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».