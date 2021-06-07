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Грозы и град накроют Томскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оперативное предупреждение объявлено в Томской области, в регионе ожидаются ливни с грозами, возможен даже град.

Как сообщило ГУ МЧС по региону со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера понедельника до вечера вторника по области и городу в отдельных районах ожидаются ливневые дожди и грозы.

Также в этот период в Томской области возможен град. Ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

«Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций», – сказано в предупреждении ведомства.

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