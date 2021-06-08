НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Участников Олимпиады в Токио по гимнастике отберут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
286 0
Фото: © Федерация спортивной гимнастики

Главный предолимпийский старт сезона — Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 8 по 12 июня в Центре подготовки по спортивной гимнастике в Новосибирске, сообщает правительство региона.

«Они являются финальным отборочным турниром для формирования спортсменов в сборную страны на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях за Кубок страны примут участие сильнейшие российские гимнасты, включая победителей и призеров чемпионата Европы 2021 года», – сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Новосибирскую область на соревнованиях будет представлять Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады, чемпион мира 2019 года.

Как рассказал президент региональной федерации спортивной гимнастики, олимпийский чемпион Евгений Подгорный, в соревнованиях будет участвовать самый сильный состав спортсменов. Всего в соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны. В этом году ожидается приезд участников национальной сборной, победителей чемпионата Европы в Базеле.

Будет организована онлайн трансляция соревнований на сайте федерации спортивной гимнастики России.

Еще по теме
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Кубок по подтягиванию стартует в Красноярске
Открытие Кубка России по спортивной гимнастике покажут онлайн
Подсчитаны расходы России на Олимпиаду в Токио
смотреть все
Новосибирск #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Власти отменили увеличение сброса воды в Красноярске
Участников Олимпиады в Токио по гимнастике отберут в Новосибирске
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Обсуждение (0)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

all busy

Нападение на представителя власти при исполнении, все правильно ДПС-ник сделал.

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?
Sibnet.Ru