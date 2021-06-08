Участников Олимпиады в Токио по гимнастике отберут в Новосибирске

Главный предолимпийский старт сезона — Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 8 по 12 июня в Центре подготовки по спортивной гимнастике в Новосибирске, сообщает правительство региона.

«Они являются финальным отборочным турниром для формирования спортсменов в сборную страны на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях за Кубок страны примут участие сильнейшие российские гимнасты, включая победителей и призеров чемпионата Европы 2021 года», – сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Новосибирскую область на соревнованиях будет представлять Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады, чемпион мира 2019 года.

Как рассказал президент региональной федерации спортивной гимнастики, олимпийский чемпион Евгений Подгорный, в соревнованиях будет участвовать самый сильный состав спортсменов. Всего в соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны. В этом году ожидается приезд участников национальной сборной, победителей чемпионата Европы в Базеле.

Будет организована онлайн трансляция соревнований на сайте федерации спортивной гимнастики России.