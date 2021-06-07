Путин денонсировал Договор по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) — соглашения, позволяющего проводить наблюдательные полеты над территориями других стран.

«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в тексте документа.

Договор по открытому небу был подписан году представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение позволяло странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДОН. По его словам, Россия нарушала положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств. Россия якобы собирала разведывательную информацию в Штатах.

В ноябре 2020 года США покинули ДОН спустя шесть месяцев после объявления об этом. Помпео говорил, что благодаря выходу из договора Америка станет более защищенной страной. В Кремле выход США из договора восприняли с сожалением.

В середине января Россия также начала выход из договора. В МИДе сообщали, что выход США привел к нарушению баланса интересов участников соглашения. В Европейском союзе, со своей стороны, заявляли, что сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу.