Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru

Долгожданный чемпионат Европы по футболу начинается 11 июня, и на Sibnet.ru открывается традиционный Конкурс прогнозов. 24 сильнейшие сборные Старого Света сыграют почти сотню матчей, а угадавшие наибольшее количество результатов этих встреч болельщики получат призы.

Конкурс проходит на специальной странице в спортивном разделе портала. Для указания счета всегда доступны четыре ближайших матча чемпионата, где уже известны соперники и время игры (время начала игр указано по московскому времени).

Оставленные прогнозы можно редактировать, но не позднее, чем за 10 минут до начала матча. Чтобы делать и сохранять прогнозы, достаточно зарегистрироваться на портале Sibnet.ru.

Баллы начисляются дифференцированно, поэтому стать лидером и выиграть призы может участник, присоединившийся к конкурсу на любом этапе. Точно угаданный счет на групповом этапе дает 7 баллов. Угаданный победитель и разница мячей стоят 4 балла. Только победитель — 2 балла. В матчах 1/8 и 1/4 финала сумма утраивается. Полуфинал и финал стоят еще дороже. Например, правильный счет в финале даст 42 балла.

Призовых мест — десять. Главный подарок — умная колонка с «Марусей» от Ростелекома. Также победителей ждут органайзеры с пауэрбанком, беспроводные наушники, умные кружки и бутылки.

Среди остальных участников, которым не повезет оказаться в первой десятке, разыграют рюкзаки, умные весы, наушники и особые подарочные наборы (беспроводная мышь, USB флеш-накопитель, блокнот).